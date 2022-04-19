В Сеть слили подробности DLC для World of Warcraft

Незадолго до официальной презентации Blizzard произошла утечка лого и содержания дополнения Dragonfligh. Также стала известна примерная дата релиза DLC — оно выйдет в ноябре 2022 года, а в сентябре состоится релиз Wrath of the Lich King Classic.

В обновлении игроков ждут новая играбельная раса драконов под названием «Драктиры», новый игровой класс «Эвокер», а также классическое древо талантов, но с двумя столбцами вместо трех.

Вечером игроков ждет официальная трансляция Blizzard с подробностями и уточнениями DLC.