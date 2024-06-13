Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 20:40

Р-ФОН, новый российский смартфон, протестировали в лаборатории

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото appsimru

Р-ФОН, новый российский смартфон от компании, прошел тестирование в лаборатории «МегаФона». В ходе тестов проверялись самые разные функции — операционной системы, мобильной связи, Bluetooth и так далее. Все проверки завершились успешно.

Р-ФОН. В России появится свой «убийца» Apple и Samsung — смартфон уже можно предзаказать

Дата начала продаж Р-ФОНа пока неизвестна, но его цена не должна превышать 40 тысяч рублей. Представители производителя надеются, что новый смартфон не только станет доступной альтернативой для российского рынка, но и будет значительно превосходить аналогичные смартфоны из других стран.

Источник: Коммерсантъ
3
2
Читайте также
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Локомотива»: только Баринов и Миранчук проголосовали не за Глушенкова
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Тарасенко идет за вторым Кубком Стэнли. Пять лет назад россиянин плюнул на суеверия и стал чемпионом с «Сент-Луисом»
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Что означает прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Раскрыты характеристики новых видеокарт NVIDIA — RTX 5060 разочаровывает

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости