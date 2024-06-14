МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады
Президент МОК Томас Бах объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр.
«Исполком МОК сегодня принял решение создать Олимпийские киберспортивные игры, решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже», — приводит слова Баха ТАСС.
В июне 2023 года прошла киберспортивная неделя. В сентябре того же года МОК создал специальную комиссию по киберспорту.
Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Источник: ТАСС
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