В Hamster Kombat появились новые комбо-карточки, которые нужно собрать 14-15 июня

Стали известны комбо-карты для Hamster Kombat на 14 и 15 июня — их комбинация подарит игрокам 5 миллионов золотых монеток.

Комбо-карты сменяются ежедневно в 15:00 по мск. Актуальный на данный момент времени (14-15 июня) набор выглядит так:

Hamster Kombat. Фото Соцсети

GameFi tokens — раздел Markets.

Margin trading x30 — раздел Markets.

Trading bots — раздел Markets.

Для того, чтобы получить 5 миллионов, нужно:

1. Нажать на кнопку «Mine» (кнопка-кирка) в левом нижнем углу;

2. Выбрать три карты в разделах Markets, PR and Team, Legal и Special.