Sega перезапускает Crazy Taxi и Jet Set Radio в погоне за Fortnite

Компания Sega рассказала больше подробностей про свой проект «Суперигра», объяснив, что он относится сразу к нескольким играм и некоторые из них могут включать облачные технологии или технологии NFT.

Двумя играми являются высокобюджетные перезапуски классических Crazy Taxi и Jet Set Radio. Оба проекта находятся на ранней стадии производства и могут быть отменены в любой момент.

«Название SuperGame должно соответствовать четырем основным критериям: мультиплатформенность, глобальная многоязычная разработка, одновременный выпуск по всему миру и AAA-тайтл. Другими словами, вы можете себе представить, что масштабы разработки игр будут такими же, как у глобального блокбастера», — рассказал исполнительный вице-президент Сюдзи Утсуми в интервью веб-сайту Sega Japan.

Как пишет Bloomberg, Fortnite стала образцом для подражания: игра бесплатна, доступна на разных платформах, проводит крупные многопользовательские соревнования и включает транспортные средства, строительство и общественные мероприятия помимо обычных боев, что побуждает игроков покупать внутриигровые предметы.