Стало известно, когда состоится крупное обновление для Battlefield 2042
EA официально объявили, что патч 4.0 запланирован на 19 апреля. Игрокам готовят более 400 правок и улучшений игрового процесса, в частности:
— появится функция голосового чата для команд;
— экран со статистикой игроков в конце каждого раунда;
— серьезная переработка системы управления аксессуарами для оружия;
— изменения в балансе характеристик специалистов;
— общая балансировка транспортных средств.
Также стала известна дата следующего апдейта — оно запланировано в мае. О следующем патче более подробно разработчики обещали рассказать ближе к выпуску.
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