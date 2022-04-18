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Сегодня, 20:10

Стало известно, когда состоится крупное обновление для Battlefield 2042

Пьеретта АРКАН
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Афиша Battlefield 2042.

EA официально объявили, что патч 4.0 запланирован на 19 апреля. Игрокам готовят более 400 правок и улучшений игрового процесса, в частности:

— появится функция голосового чата для команд;

— экран со статистикой игроков в конце каждого раунда;

— серьезная переработка системы управления аксессуарами для оружия;

— изменения в балансе характеристик специалистов;

— общая балансировка транспортных средств.

Также стала известна дата следующего апдейта — оно запланировано в мае. О следующем патче более подробно разработчики обещали рассказать ближе к выпуску.

Источник: https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-2042/news/battlefield-2042-update-notes-4-0?isLocalized=true
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