Появился секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 13-14 июня

Стал известен секретный шифр для популярной игры Hamster Kombat на 13 июня. Если ввести его, то можно получить миллион монет.

Шифр на 13-14 июня выглядит так:

G --.

A .-

M --

E .

F ..-.

I ..

Чтобы ввести шифр, нужно трижды нажать кнопку «Прибыль за тап», которую можно увидеть в левом верхнем углу экрана. После этого хомяк войдет в режим азбуки Морзе, а фон сменится на красный. После этого нужно ввести шифр морзянкой, пользуясь следующими правилами:

Между буквами следует делать небольшие паузы.