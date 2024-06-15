Компьютерная техника вновь может подорожать — виноват не майнинг

В мире, похоже, снова возрастут цены на компьютерные комплектующие — на этот раз виноват бум развития нейросетей.

NVIDIA.

Тайваньские издания сообщают, что сейчас заводы загружены производством чипов от NVIDIA, Apple, Qualcomm и AMD, которые занимают все ресурсы предприятий. Четыре гиганта рынка также планируют поднимать цены на свою продукцию, чтобы компенсировать потери.

Такая ситуация может привести к значительному росту цен на ПК.