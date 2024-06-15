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Как игра Hamster Kombat (Хомяк) влияет на психику — ответ психолога
Здоровье

Сегодня, 15:55

2 мин.

Клинический психолог ответила, как игра Hamster Kombat влияет на психику

Лолита Сотникова
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог
Hamster Kombat
Фото Соцсети
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» клинический психолог Милана Погорелова заявила, что кликер Hamster Kombat может негативно сказаться на психике.

По ее словам, игра стала такой популярной по нескольким причинам. Во-первых, Hamster Kombat — это пирамида, то есть, чтобы достичь определенных успехов в игре, необходимо приглашать друзей. Это мощный пиар-ход, который распространился в массы. Также разработчики заявляют, что однажды деньги в игре станут реальными, что неминуемо привлекает огромное количество людей, желающих легко обогатиться. Кроме того, создатели утверждают, что вывести средства можно будет только лицам, достигшим 18 лет, однако при регистрации подтверждения возраста не требуется. Поэтому в «залипательный» кликер играет очень много детей.

Эксперт объяснила, что в случае взрослых, Hamster Kombat работает, как и другие видеоигры. Люди бегут туда от реальности, бегут за быстрым дофамином. И это бывает очень опасно.

«Люди с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности, — прим. ред.), с расстройствами аутистического спектра, с повышенной тревожностью и те, у кого в жизни высокий уровень стресса, более склонны к зависимостям от подобных игр. Им, конечно, лучше не играть вообще ни в какие компьютерные игры подобного жанра», — отметила специалист.

Кроме того, кликер противопоказан людям с игроманией. Так же, как и любые другие игры. По словам эксперта, в этом случае необходима полноценная работа со специалистом.

Погорелова предупредила, что возможными последствиями увлечения игрой Hamster Kombat могут стать фиксация, гиперфиксация, нервные срывы и психозы.

«Если вы заметили это за собой или за своим ребенком, нужно искать причину такой гиперфиксации и работать именно с ней», — подытожила психолог.

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