Узбекистан против Hamster Kombat: в стране будут сажать любителей хомяков

В Узбекистане планируют сурово наказывать игроков в Hamster Kombat за незаконную торговлю криптовалютой.

Так, любитель хомяков в Узбекистане может получить 15 суток ареста или штраф в размере тысячи долларов при попытке вывода средств из крипто-активов.

Hamster Kombat.

Ранее в стране уже был подобный случай. Парня приговорили к 10 дням ареста за продажу криптовалюты Notcoin. Вместе с этим власти уничтожили его смартфоны и банковские карты, с которых продавали коин.