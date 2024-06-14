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Сегодня, 14:05

World of Tanks 2.0? Wargaming готовит крупнейшее в истории игры обновление

Владислав Шалганов
Корреспондент
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World of Tanks.
Фото Wargaming

C 2023 года Wargaming разрабатывает огромное дополнение для World of Tanks. Не путать с «Мир танков«, которая доступна только игрокам из России и Беларуси.

World of Tanks.
Фото Wargaming

Впервые об этом стало известно зимой этого года. Если верить инсайдам, то в игре появятся современные танки, ветки европейских наций, вывод артиллерии из игры и динамический ландшафт. Инсайдеры считают, что оно станет последним для World of Tanks, после чего компания займется созданием World of Tanks 2.0.

Релиз запланирован на 2025-й.

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