World of Tanks 2.0? Wargaming готовит крупнейшее в истории игры обновление

C 2023 года Wargaming разрабатывает огромное дополнение для World of Tanks. Не путать с «Мир танков«, которая доступна только игрокам из России и Беларуси.

World of Tanks. Фото Wargaming

Впервые об этом стало известно зимой этого года. Если верить инсайдам, то в игре появятся современные танки, ветки европейских наций, вывод артиллерии из игры и динамический ландшафт. Инсайдеры считают, что оно станет последним для World of Tanks, после чего компания займется созданием World of Tanks 2.0.

Релиз запланирован на 2025-й.