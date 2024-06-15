Вышел секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 15-16 июня
В Hamster Kombat появился новый секретный шифр азбуки Морзе. Его действие закончится 16 июня в 15:00 по мск.
Шифр для Hamster Kombat на 15-16 июня выглядит так:
N — •
F • • — •
T —
Чтобы ввести шифр и получить миллион монеток, нужно:
1. Трижды нажать кнопку «Прибыль за тап» в левом верхнем углу экрана;
2. Подождать пока фон за хомяком сменится на красный — это значит, что хомяк войдет в режим азбуки Морзе;
3. Ввести шифр морзянкой, пользуясь правилами: точка — короткий тап, тире — зажатый тап на 2 секунды. Между буквами следует делать небольшие паузы.
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