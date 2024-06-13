Какие комбо-карты нужно собрать 13-14 июня в Hamster Kombat, чтобы получить 5 миллионов монет

Стали известны комбо-карты для Hamster Kombat на 13 и 14 июня — их комбинация нужна игрокам для того, чтобы получить награду в пять миллионов внутриигровых монет. Найти карты в приложении не сложно — достаточно перейти в раздел Mine (обозначен пиктограммой с киркой). Затем следует отыскать карты в одном из четырех разделов: Markets, PR and Team, Legal и Special.

Комбо-карты сменяются ежедневно, в 15:00 по московскому времени. Сейчас их набор выглядит следующим образом:

Product team — раздел PR & Team.

IT team — раздел PR & Team.

YouTube Golden Button — раздел Special.