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Сегодня, 15:55

Какие комбо-карты нужно собрать 13-14 июня в Hamster Kombat, чтобы получить 5 миллионов монет

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стали известны комбо-карты для Hamster Kombat на 13 и 14 июня — их комбинация нужна игрокам для того, чтобы получить награду в пять миллионов внутриигровых монет. Найти карты в приложении не сложно — достаточно перейти в раздел Mine (обозначен пиктограммой с киркой). Затем следует отыскать карты в одном из четырех разделов: Markets, PR and Team, Legal и Special.

Hamster Kombat. Hamster Kombat довел школьника до психиатрической лечебницы

Комбо-карты сменяются ежедневно, в 15:00 по московскому времени. Сейчас их набор выглядит следующим образом:

Product team — раздел PR & Team.
IT team — раздел PR & Team.
YouTube Golden Button — раздел Special.

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