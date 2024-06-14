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Назван новый секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 14-15 июня

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Соцсети

Hamster Kombat обновила секретный шифр, который будет действовать с 14 по 15 июня. За него игроки получат миллион монеток.

Hamster Kombat. В Hamster Kombat появились новые комбо-карточки, которые нужно собрать 14-15 июня

Новый шифр для Hamster Kombat выглядит так:

D -..
E .
F ..-.
I ..

Чтобы ввести шифр, нужно:

1. Трижды нажать кнопку «Прибыль за тап» в левом верхнем углу экрана;

2. Подождать пока фон за хомяком сменится на красный — это значит, что хомяк войдет в режим азбуки Морзе;

3. Ввести шифр морзянкой, пользуясь правилами: точка — короткий тап, тире — зажатый тап на 2 секунды. Между буквами следует делать небольшие паузы.

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