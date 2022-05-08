В России разрешили ввоз PlayStation, Xbox и Nintendo без согласия правообладателей

Министерство промышленности и торговли утвердило товары, для которых разрешен параллельный импорт. Это позволяет ввозить в страну товар без разрешения правообладателя. В список попали консоли Xbox, PlayStation и Nintendo.

Также приказ Минпромторга разрешает ввоз смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, AMD и других ведущих технологических компаний.

Ввозить товары в Россию можно будет по «альтернативным» каналам.

Легализацию параллельного импорта ранее поддержали в ФАС, подчеркнув, что речь идет о ввозе оригинальных товаров, поэтому послабление не приведет к росту контрафакта. В службе заверили, что нормы и требования по безопасности и качеству продукции продолжат действовать.