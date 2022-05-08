Долгожданная разработка Final Fantasy XVI близится к завершению

Продюсер Наоки Йошида заявил, что разработка игры Final Fantasy XVI почти завершена и в ближайшее время состоится выход трейлера, который продемонстрирует текущие наработки.

Йошида также отметил, что команда разработчиков потратила довольно много времени на полировку и отладку игры, и она почти завершена.

По его словам, Square Enix уже планировала выпустить трейлер, но отложила это из-за Covid-19. Разработка отстала от графика почти на полгода и следующие материалы по игре планировалось выпустить появятся не раньше весны 2022 года.

Final Fantasy XVI — ролевая игра от Square Enix. Официально тайтл заявлен только для PlayStation 5 и точной даты релиза разработчики пока не называли.