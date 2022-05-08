Канье Уэст хотел сделать игру с Nintendo

Журналист Закари Райан рассказал, что на Е3 2015 Канье Уэст встретился с генеральным менеджером Nintendo Сигэру Миямото и предложил проект, посвящённый своей матери. Речь тогда шла об игре Only One, анонсированная Уэстом в феврале 2016 года.

«Я работаю над видеоигрой и хотел всем вам показать. Идея игры в том, что моя мама путешествует через небесные врата», — говорил Уэст, анонсируя игру.

Сам Миямото был шокирован проектом, но назвал идею трогательной.

«Канье появился на стенде Nintendo без предупреждения и попросил об аудиенции, прямо здесь и сейчас. Он показал прототип видеоигры — в нем вы играли за покойную мать Канье, летящую на небеса, под саундтрек, который дирижировал сам Канье», — сказал Миямото.

Генеральный менеджером Nintendo качал головой, когда описывал это.

«Не то чтобы Миямото думал, что это плохая игра... но скорее, разработчик просто не мог поверить, что Канье Уэст предлагает ему видеоигру», — рассказал бывший сотрудник IGN и нынешний ведущий продюсер сообщества Twitch Закари Райан.