Треш-стример Мелстрой подался в бега — его хотят арестовать уже в 3 странах

Треш-стример Мелстрой, не так давно объявленный в российский розыск из-за уклонения от военной службы в Белоруссии, вновь попал в переплет. На этот раз ему пришлось бежать в Турцию из Дубая. Снимая видео в клубе, Мелстрой назвал одного из местных жителей «животным», что попало на видео и стало поводом для возбуждения уголовного дела об оскорблении.

В ОАЭ к подобному относятся серьезно — так, в свое время недобросовестный инфобизнесмен Артем Маслов получил 10 лет тюрьмы из-за зажатой между пальцами ноги купюры, что сочли оскорблением государственных символов.