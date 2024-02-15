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15 февраля, 13:05

Треш-стример Мелстрой подался в бега — его хотят арестовать уже в 3 странах

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Мелстрой

Треш-стример Мелстрой, не так давно объявленный в российский розыск из-за уклонения от военной службы в Белоруссии, вновь попал в переплет. На этот раз ему пришлось бежать в Турцию из Дубая. Снимая видео в клубе, Мелстрой назвал одного из местных жителей «животным», что попало на видео и стало поводом для возбуждения уголовного дела об оскорблении.

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В ОАЭ к подобному относятся серьезно — так, в свое время недобросовестный инфобизнесмен Артем Маслов получил 10 лет тюрьмы из-за зажатой между пальцами ноги купюры, что сочли оскорблением государственных символов.

Источник: TG-канал Freeze Time
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