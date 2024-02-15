Тот самый FlatOut можно забрать в GOG абсолютно бесплатно

Знакомую многим из нас еще с детства гоночную игру FlatOut раздают в GOG совершенно бесплатно. Пользователям из России понадобится авторизоваться в GOG по одной ссылке, а затем перейти по другой — несмотря на ошибку игра появится на аккаунте.

Ознакомиться с FlatOut стоит и новым игрокам — геймплей сконцентрирован не столько на скорости, сколько на хаосе, разрушениях и веселье.

Раздача продлится до 17.00 (МСК) 17 февраля.