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15 февраля, 17:25

Тот самый FlatOut можно забрать в GOG абсолютно бесплатно

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Bugbear Entertainment

Знакомую многим из нас еще с детства гоночную игру FlatOut раздают в GOG совершенно бесплатно. Пользователям из России понадобится авторизоваться в GOG по одной ссылке, а затем перейти по другой — несмотря на ошибку игра появится на аккаунте.

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Ознакомиться с FlatOut стоит и новым игрокам — геймплей сконцентрирован не столько на скорости, сколько на хаосе, разрушениях и веселье.

Раздача продлится до 17.00 (МСК) 17 февраля.

Источник: GOG
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