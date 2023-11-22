Стримеру Папичу задонатили 4 миллиона рублей на просмотр аниме

Известному стримеру Папичу задонатили почти 4 миллиона рублей, поставив перед ним сложную, почти невыполнимую задачу — попить пива и посмотреть аниме «Евангелион». Нетрудно догадаться, что такими донатами разбрасывался другой стример, Мелстрой, прославившийся подобными перформансами.

Справедливости ради, также он пытался заставить Папича поиграть в «танки» (вероятно, имелся ввиду «Мир танков») и побриться налысо. Но тот наотрез отказался это делать, нехотя согласившись на аниме и пару самых маленьких бутылок пива, подчеркнув, что не пьет и ввыступает за здоровый образ жизни.