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7 марта, 15:50

Стример из Белоруссии добился своего — на него обратили внимание Мбаппе и Макгрегор

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Мелстрой

Треш-стример Мелстрой, в настоящее время объявленный в розыск в России и Белоруссии, продолжает привлекать внимание иностранных селебрити. Ранее на него подписался Mr. Beast, и за это Мелстрой наградил подписчика, который это устроил, 150 миллионами рублей.

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Теперь же стримеру передал привет известный футболист Килиан Мбаппе — это задание оценивалось «всего» в 30 миллионов. А вот боец UFC Конор Макгрегор проявил осторожность — заявил, что готов подписаться на Мелстроя, но только если ему приведут «железные доказательства» того, что конкурс действительно существует и деньги будут выплачены.

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