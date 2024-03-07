Стример из Белоруссии добился своего — на него обратили внимание Мбаппе и Макгрегор

Треш-стример Мелстрой, в настоящее время объявленный в розыск в России и Белоруссии, продолжает привлекать внимание иностранных селебрити. Ранее на него подписался Mr. Beast, и за это Мелстрой наградил подписчика, который это устроил, 150 миллионами рублей.

Теперь же стримеру передал привет известный футболист Килиан Мбаппе — это задание оценивалось «всего» в 30 миллионов. А вот боец UFC Конор Макгрегор проявил осторожность — заявил, что готов подписаться на Мелстроя, но только если ему приведут «железные доказательства» того, что конкурс действительно существует и деньги будут выплачены.