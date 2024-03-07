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7 марта, 14:30

В переиздании S.T.A.L.K.E.R. для консолей вырезали русский язык

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone, переиздание культовой трилогии от GSC для Xbox One и PS4 с обратной совместимостью для последнего поколения, возмутило многих игроков — оказывается, из него вырезали русский язык.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Старые части S.T.A.L.K.E.R. выпустят на консолях

Между тем именно она создавала значительную часть атмосферы для большинства русскоязычных игроков, и не только для них, — ценители всегда предпочитали голоса оригинала. Впрочем, в игре все еще остались русские субтитры.

Источник: TG-канал Steam Community
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