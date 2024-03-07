Apple и Epic Games снова в ссоре — вмешалась Еврокомиссия

Затяжной конфликт Epic Games и Apple вошел в новый раунд. Все началось с удаления очередного аккаунта разработчика Epic Games в начале марта, хотя он появился в iOS только в феврале. Официальной причиной стало то, что Apple посчитала авторов движка Unreal «неблагонадежным партнером».

Разумеется, с точки зрения Epic Games речь идет о недобросовестном избавлении от конкурента. Теперь нас ждут очередные тяжбы, в которые на этот раз вмешается уже Еврокомиссия — ее представители подтвердили, что ведут собственное расследование законности удаления аккаунта.