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Сегодня, 13:08

Стало известно, насколько легким будет iPhone 15 Pro

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone.
Фото Apple

В Сети появились новые инсайды относительно про-модели нового iPhone 15.

По слухам, в новых смартфонах заменят стальную рамку на титановую, что существенно облегчит вес телефона.

iPhone.
Фото Apple

По сравнению с 14 pro-версией и pro max разница будет следующей:

— iPhone 14 Pro: 206 граммов
— iPhone 14 Pro Max: 240 граммов
— iPhone 15 Pro: 191 грамм
— iPhone 15 Pro Max: 221 грамм

Также в Сети появился потенциальный дизайн коробки нового Айфона.

iPhone.
Фото Apple

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