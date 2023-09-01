Стало известно, насколько легким будет iPhone 15 Pro
В Сети появились новые инсайды относительно про-модели нового iPhone 15.
По слухам, в новых смартфонах заменят стальную рамку на титановую, что существенно облегчит вес телефона.
iPhone.
Фото Apple
По сравнению с 14 pro-версией и pro max разница будет следующей:
— iPhone 14 Pro: 206 граммов
— iPhone 14 Pro Max: 240 граммов
— iPhone 15 Pro: 191 грамм
— iPhone 15 Pro Max: 221 грамм
Также в Сети появился потенциальный дизайн коробки нового Айфона.
iPhone.
Фото Apple
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