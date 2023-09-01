Стало известно, насколько легким будет iPhone 15 Pro

В Сети появились новые инсайды относительно про-модели нового iPhone 15.

По слухам, в новых смартфонах заменят стальную рамку на титановую, что существенно облегчит вес телефона.

iPhone. Фото Apple

По сравнению с 14 pro-версией и pro max разница будет следующей:

— iPhone 14 Pro: 206 граммов

— iPhone 14 Pro Max: 240 граммов

— iPhone 15 Pro: 191 грамм

— iPhone 15 Pro Max: 221 грамм

Также в Сети появился потенциальный дизайн коробки нового Айфона.