Силовой Овечкина, суперсэйв Василевского: представлен трейлер NHL 22
02:47
Компания EA Sports опубликовала на официальном YouTube-канале трейлер нового хоккейного симулятора NHL 22.
Игра будет на новом движке Frostbite. В ролике были показаны моменты игрового процесса, в том числе силовой прием от российского нападающего Александра Овечкина, гол Евгения Малкина и невероятный сэйв Андрея Василевского ногой.
Релиз NHL 22 запланирован на 15 октября 2021 года. Игра выйдет на консолях: PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю