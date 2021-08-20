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Силовой Овечкина, суперсэйв Василевского: представлен трейлер NHL 22

02:47
Остон Мэттьюс на обложке NHL 22. Фото Twitter
Остон Мэттьюс на обложке NHL 22. Фото Twitter
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Компания EA Sports опубликовала на официальном YouTube-канале трейлер нового хоккейного симулятора NHL 22.

Игра будет на новом движке Frostbite. В ролике были показаны моменты игрового процесса, в том числе силовой прием от российского нападающего Александра Овечкина, гол Евгения Малкина и невероятный сэйв Андрея Василевского ногой.

Релиз NHL 22 запланирован на 15 октября 2021 года. Игра выйдет на консолях: PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Евгений Козинов все материалы автора

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