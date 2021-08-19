Роман RAMZES666 Кушнарев не станет игроком Winstrike Team

Игрок в Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарев не продолжит карьеру в Winstrike Team, сообщает Metaratings. Ранее об обратном заявлял комментатор Алексей SHTORM Туманов.

По информации источника, Кушнарев не думает о поиске новой команды.

Отмечается, что фразы RAMZES666 были добавлены в командный бандл Winstrike, но это произошло из-за того, что россиянин является клиентом агентства Winstrike. Оно ведет дела игрока на рекламном рынке.