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Сегодня, 14:06

«Сбер» может закрыть SberGames

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
SberGames.

По данным издания «Коммерсант», «Сбер» рассматривает вариант сворачивания проекта SberGames.

Изначально проект был ориентирован на разработку мобильных игр, но теперь распространять их через маркетплейсы Google Play и App Store не удастся. Из-за санкций подразделение не может публиковать свои будущие игры в магазинах приложений.

Компания может провести ребрендинг и скрыть связь по «Сбером». Таким образом она сможет выйти на международный рынок. Сходным образом уже поступил VK, запустив сервис VK Play, который будет работать параллельно с MY.Games.

Платежи в&nbsp;Google Play будут недоступны в&nbsp;России с&nbsp;10&nbsp;марта. Платежи в Google Play приостановлены в России с 10 марта

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5340859
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