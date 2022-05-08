«Сбер» может закрыть SberGames

По данным издания «Коммерсант», «Сбер» рассматривает вариант сворачивания проекта SberGames.

Изначально проект был ориентирован на разработку мобильных игр, но теперь распространять их через маркетплейсы Google Play и App Store не удастся. Из-за санкций подразделение не может публиковать свои будущие игры в магазинах приложений.

Компания может провести ребрендинг и скрыть связь по «Сбером». Таким образом она сможет выйти на международный рынок. Сходным образом уже поступил VK, запустив сервис VK Play, который будет работать параллельно с MY.Games.