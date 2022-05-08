Нейросеть назвала Astralis фаворитом первой стадии PGL Major Antwerp 2022

Аналитический сайт GGPredict провел 10 миллионов симуляций первой стадии PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO через нейросеть.

По результатам исследования искусственного интеллекта выяснилось, что у датского коллектива Astralis больше всего шансов пройти в этап «Легенд» — 87,95%.

Также в топ-5 по мнению нейросети вошли ENCE, forZe, Team Vitality и G2 Esports. Вероятность, что в следующий этап пройдет Virtus.pro, составляет 71,57%, а шансы Team Spirit — 29,51%. Последнее место списка заняла IHC Esports с 5,68%.

В GGPredict создали систему попарного сравнения команд, которая дает нам вероятности победы между любыми двумя командами в профессиональном CS:GO. Это простая система, не учитывающая, какие карты разыгрываются или матч проходит в локальной сети или онлайн. Он рассматривает статистику игроков команды и их недавние результаты с учетом силы соперников и турнирного уровня. Мы присваиваем разные веса всем факторам в модели и оптимизируем ее для достижения наилучших результатов прогнозирования выигрыша в попарном сравнении.

Сам турнир PGL Major Antwerp 2022 пройдет с 9 по 22 мая на лане в Бельгии. Призовой фонд турнира — 1 миллион долларов.