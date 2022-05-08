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Платежи в Google Play приостановлены в России с 10 марта

Пьеретта АРКАН
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Платежи в Google Play будут недоступны в России с 10 марта.

С 10 марта нынешнего года в России були приостановлены платежи системы Google Play. сообщает официальный сайт организации. Это связано нарушениями работы платежных систем.

Пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Однако бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.

В связи с этим, Google заблокировала разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play с 5 мая.

В качестве выхода девелоперам предлагается либо сделать приложение бесплатным, либо отложить/отменить оплату подписки.

Стоит уточнить, что под платными приложениями понимаются те, которые невозможно установить бесплатно. Условно-бесплатных приложений и полностью бесплатных это не коснется.

В России появится свой магазин приложений на Android. В России появится свой магазин приложений на Android
Источник: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11950272
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