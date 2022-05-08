Платежи в Google Play приостановлены в России с 10 марта

С 10 марта нынешнего года в России були приостановлены платежи системы Google Play. сообщает официальный сайт организации. Это связано нарушениями работы платежных систем.

Пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Однако бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.

В связи с этим, Google заблокировала разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play с 5 мая.

В качестве выхода девелоперам предлагается либо сделать приложение бесплатным, либо отложить/отменить оплату подписки.

Стоит уточнить, что под платными приложениями понимаются те, которые невозможно установить бесплатно. Условно-бесплатных приложений и полностью бесплатных это не коснется.