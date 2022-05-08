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Сегодня, 17:05

Royal Never Give Up заработала слот на LAN-финал Gamers Without Borders 2022

Пьеретта АРКАН
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Royal Never Give Up заработала слот на LAN-финал Gamers Without Borders 2022.

Royal Never Give Up победила BOOM Esports в гранд-финале Gamers Without Borders 2022 по Dota 2 для Азии. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Команда победитель заработала 350 тысяч долларов, а также слот на LAN-финале, который пройдет в столице Саудовской Аравии. RNG получила 200 тысяч долларов.

Все призовые, выигранные на турнире, будут отправлены на благотворительность.

Ранее коллективы встречались в финале виннеров, где BOOM оказалась сильнее.

Турнир Gamers Without Borders 2022 для Азии прошел с 4 по 8 мая в онлайне. Четыре команды разыграли 750 тысяч долларов, а также слот на LAN-финал чемпионата.

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