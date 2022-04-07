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Сегодня, 11:42

Remedy анонсировала ремейк Max Payne

Пьеретта АРКАН
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Remedy анонсировала ремейк Max Payne.

Студия разработчиков Remedy работает над ремейками культовых игр Max Payne и Max Payne 2. Совместно с Rockstar Games тайтлы планируют сделать для PS5, ПК и Xbox Series.

Игры будут работать на движке Northlight Engine (Control, Quantum Break).

«Мы были в восторге, когда наши давние друзья из Remedy обратились к нам с предложением переделать оригинальные игры Max Payne, — сказал Сэм Хаузер, основатель Rockstar Games. не могу дождаться, чтобы сыграть в эти новые версии» — говорится в официальном пресс-релизе.

Уточняется, что бюджет игр сопоставим с разработкой обычной ААА-игры. Дата выхода пока неизвестна.

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