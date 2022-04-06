Alliance обыграла CHILLAX во втором дивизионе DPC 2021/2022 S2

Команда Alliance выиграла матч у CHILLAX во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2. Встреча завершилась со счетом 2:0, что позволило Alliance выйти на второе место в турнире.

На данный момент лидирующую позицию в турнирной сетке второго дивизиона занимает шведская команда Goonsquad с 12 очками за 4 матча, за ними следует Alliance также с 12 очками за 5 матчей и замыкает тройку лидеров Chicken Fighters тоже с 12 очками за 5 матчей.

Матчи второго дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Европы проходят с 14 марта по 20 апреля. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 75 тысяч долларов и две квоты в первый дивизион чемпионата.