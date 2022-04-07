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Сегодня, 15:53

Финал The International 2021 по Dota 2 номинирован на премию «Эмми»

Пьеретта АРКАН
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Премия «Эмми».

Американская телевизионная академия искусств и наук огласила список претендентов в спортивных категориях. В номинанты 74-й церемонии премии попали два события с киберспортивной сцены Dota 2: финал The International 10 (2021) и финальный матч мейджора в рамках DPC 2021.

Гранд-финал The International 10 стал самым популярным матчем у русскоговорящей аудитории в 2021 году. Решающий поединок турнира в пике собрал у экранов 1,24 млн зрителей.
Также в номинации участвуют компании, освещавшие League of Legends Worlds 2021 Final, Overwatch League 2021 Grand Finals и Ultimate Madden Bowl Finale.

Премия «Эмми-2022» — 74-я предстоящая церемония вручения прайм-тайм-премии «Эмми», присуждаемой лучшим проектам в телевидении. Церемония вручения премии пройдет 24 мая.

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