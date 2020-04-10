Разработчики Valorant забанили первого нечестного игрока
06:16
Главный специалист по разработке античита для нового киберспортивного шутера Valorant Пол Чемберлен сообщил, что был забанен первый нечестный игрок. Произошло это спустя 3 дня после начала закрытого бета-тестирования игры.
«Это отстой, но сегодня нам пришлось забанить первого мошенника (и, похоже, на горизонте еще больше банов). Я надеялся, что у нас есть еще немного времени, прежде чем этот бой начнется, но мы готовы к нему уже сейчас», — написал Чемберлен в Twitter.
Well it sucks, but today we had to ban our first cheater (and it looks like more bans are on the horizon).— Paul Chamberlain (@arkem) April 9, 2020
I was hoping for a little more time before this fight kicked off but we're in it now and we're ready.