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Разработчики Valorant забанили первого нечестного игрока

06:16
Новый киберспортивный шутер Valorant. Фото Twitter
Новый киберспортивный шутер Valorant. Фото Twitter

Главный специалист по разработке античита для нового киберспортивного шутера Valorant Пол Чемберлен сообщил, что был забанен первый нечестный игрок. Произошло это спустя 3 дня после начала закрытого бета-тестирования игры.

«Это отстой, но сегодня нам пришлось забанить первого мошенника (и, похоже, на горизонте еще больше банов). Я надеялся, что у нас есть еще немного времени, прежде чем этот бой начнется, но мы готовы к нему уже сейчас», — написал Чемберлен в Twitter.

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