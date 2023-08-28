Подписчики PS Plus бесплатно получат Saints Row

Инсайдер billbil-kun раскрыл, какая игра ждет игроков в сентябрьской подборке PS Plus — ей стал ремейк Saints Row.

Saints Row. Фото Volition

Раздача игры пройдет с 5 сентября по 3 октября. Какие еще игры будут ждать подписчиков PS Plus, пока что не удалось узнать. Официальный анонс раздачи запланирован на 30 августа.

Saints Row. Фото Volition

Saints Row — экшен-шутер от третьего лица, который вышел в 2022 году. Многие геймеры сравнивают проект от студии Volition с играми серии GTA, но примечают более юмористический тон происходящего.