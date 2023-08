Россияне назвали культовые вещи своего детства — «Сега» и «Тетрис» в наличии

Россияне вспомнили гаджеты и игры, которые ассоциируются с их детством — результатами опроса поделился сайт «Эльдоблог».

Dendy. Фото Stipler

Среди самых популярных устройств они назвали кнопочные телефоны и смартфоны, магнитофоны, телевизоры, видеомагнитофоны и видеодвойки, а также карманные питомцы «Тамагочи».

Sega Mega Drive 2. Фото SEGA

Наиболее популярными игровыми устройствами оказались Dendy, Sega, Game Boy, PlayStation, а также «Тетрис» и «Ну, погоди». Среди самых любимых игр детства россияне назвали Super Mario, GTA, Need for Speed, The Sims, Mortal Kombat, Counter-Strike, Prince of Persia, Diablo и «Змейка».