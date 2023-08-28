В Госдуме назвали хорошим сигналом возвращение флага и гимна российским киберспортсменам

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации киберспорта вернуть российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«Это хороший сигнал. Но, наверное, это вопрос спонсорства. Давайте говорить честно, там, где спонсоры заинтересованы, там и нейтральный статус нам дают спокойно. Здесь даже вернут флаг. То есть они дальше будут продолжать бороться за чистоту спорта вне политики», — сказала Журова корреспонденту «СЭ Сергею Жукову.

Сегодня, 28 августа, прошел съезд IESF, на котором проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.