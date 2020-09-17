Объявлена дата выхода PlayStation 5 в России

В среду, 16 сентября, состоялась презентации Sony, на которой были объявлены подробности консоли нового поколения PlayStation 5. Игровая приставка без оптического дисковода будет стоить 399 долларов, а с дисководом — 499.

Новая консоль выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В Росии и остальных странах релиз запланирована на 19 ноября.

Напомним, PlayStation является основной киберспортивной платформой для турниров по футбольному симулятору FIFA, а также некоторых других игр.