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Новое дополнение к Atomic Heart закинет главного героя в Лимб с большим количеством гусей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Atomic Heart.
Фото Mundfish

Появился тизер второго DLC для Atomic Heart — и он впечатляет даже несмотря на то, что длится всего 40 секунд.

Мы видим майора Нечаева, попавшего в странный яркий мир с застывшими во времени взрывами, покосившимися небоскребами и военной техникой — почему-то красной в белую крапинку. А на майора смотрят гуси, внезапно начинающие кричать, на чем и заканчивается тизер.

Описание дает нам понять, что Сергей Нечаев попал в Лимб — «странный мир с инвертированной логикой», где и пройдет все DLC. Что же, это мы ждем!

Atomic Heart: Annihilation Instinct. Atomic Heart появилась на шоколадке «Аленка» — купить в обычном магазине ее не выйдет

Дата выхода DLC в настоящий момент неизвестна.

Источник: YouTube
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