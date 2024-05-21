В России представили новые автомобили «Волга» в трех классах
Volga представила три модели новых автомобилей — седан и два кроссовера.
Volga.
Фото Пресс-служба бренда Volga
У машин будет бензиновый мотор мощностью 188 л/с и 7-ступенчатый «автомат».
Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей», арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей.
Volga.
Фото Пресс-служба бренда Volga
Выпуск новых российских автомобилей начнется во второй половине 2024 года, а в режиме полного цикла в течение 2025 года.
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