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Сегодня, 17:55

В России представили новые автомобили «Волга» в трех классах

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Volga.
Фото Пресс-служба бренда Volga

Volga представила три модели новых автомобилей — седан и два кроссовера.

Volga.
Фото Пресс-служба бренда Volga

У машин будет бензиновый мотор мощностью 188 л/с и 7-ступенчатый «автомат».

Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей», арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей.

Volga.
Фото Пресс-служба бренда Volga

Выпуск новых российских автомобилей начнется во второй половине 2024 года, а в режиме полного цикла в течение 2025 года.

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