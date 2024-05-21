Кочугов: «Degster вернулся и показал, что хорошо играет в CS2»

Бывший аналитик команды Cloud9 по CS2 Иван F_1N Кочугов ответил на вопрос о возвращении Абдула degster Гасанова на профессиональную сцену после инактива.

12 мая киберспортсмен из России подписал контракт с Heroic, заменив в составе датчанина Нико nicoodoz Тамджиди.

«Абдул вернулся и показал, что хорошо играет в эту игру. У него получается двигаться, убивать и т. д. Он с командой только начал работать. Heroic показалa, что она быстро приходит на хороший уровень, у них нет с этим проблем, думаю, что на следующем чемпионате от неё можно будет ожидать условное топ-3, выход в плей-офф. Ребята смогут нормально напрягать топовые тир-1 команды», — цитирует Кочугова Cybersport.Metaratings.ru.

22-летний Гасанов находился в инактиве с июня 2023 года после ухода из европейской команды OG Gaming.