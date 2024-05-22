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Сегодня, 18:45

Не Volga, а Changan: новые российские авто оказались скопированы с китайских

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Changan Raeton.
Фото Changan

Появилось наглядное сравнение Волги с китайским брендом Changan. Оказалось, что российский автопроизводитель скопировал китайские модели.

Сравнение Volga и Changan.
Фото Соцсети

Седан Volga C40 за 2,5 миллиона рублей оказался точной копией Changan Raeton Plus, Volga K30 за 3 миллиона рублей — Changan Oshan X5 Plus, а Volga K40 за 2,5-3 миллиона рублей — Changan UNI-Z.

Volga. В России представили новые автомобили «Волга» в трех классах

Выпуск российских автомобилей начнется во второй половине 2024 года, а в режиме полного цикла в течение 2025 года.

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