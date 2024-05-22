Не Volga, а Changan: новые российские авто оказались скопированы с китайских

Появилось наглядное сравнение Волги с китайским брендом Changan. Оказалось, что российский автопроизводитель скопировал китайские модели.

Сравнение Volga и Changan. Фото Соцсети

Седан Volga C40 за 2,5 миллиона рублей оказался точной копией Changan Raeton Plus, Volga K30 за 3 миллиона рублей — Changan Oshan X5 Plus, а Volga K40 за 2,5-3 миллиона рублей — Changan UNI-Z.

Выпуск российских автомобилей начнется во второй половине 2024 года, а в режиме полного цикла в течение 2025 года.