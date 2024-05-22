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Сегодня, 14:40

Цена на GTA 6 порадует — Rockstar не планирует делать ее высокой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Генеральный директор Take Two Штраус Зельник пообещал, что соотношение качество/цена в новой GTA 6 приятно удивит игроков.

GTA 6.
Фото Rockstar Games

Зельник, однако, не стал уточнят конкретную цену на новую часть Grand Theft Auto:

«Мы сосредоточены на том, чтобы предоставлять больше, чем взимаем. И это своего рода критерий. И каждый раз, когда мы устанавливаем цены на свои игры, мы хотим быть уверены, что это хорошая новость для потребителя».

Ранее гуляли слухи, что GTA 6 будет стоить 13 тысяч рублей или $ 150.
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