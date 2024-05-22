Hellblade 2 убрали из российского Steam спустя сутки после релиза игры

Ночью Microsoft убрала из продажи в российском Steam Senua's Saga: Hellblade 2.

Hellblade 2. Фото Ninja Theory

21 мая Hellblade 2 свободно продавалась за 3119 рублей и была единственной игрой Xbox, доступной для покупки в нашей стране.

Критики к новому проекту от Ninja Theory отнеслись неоднозначно — одна половина рецензентов очень хвалит сюжет и геймплей, а другая наоборот считает, что кроме впечатляющей картинки у игры ничего нет.