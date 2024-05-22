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Сегодня, 11:35

Hellblade 2 убрали из российского Steam спустя сутки после релиза игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hellblade 2.
Фото Ninja Theory

Ночью Microsoft убрала из продажи в российском Steam Senua's Saga: Hellblade 2.

Hellblade 2.
Фото Ninja Theory

21 мая Hellblade 2 свободно продавалась за 3119 рублей и была единственной игрой Xbox, доступной для покупки в нашей стране.

Hellblade 2. Первые отзывы на Hellblade 2 разделили критиков — оценки разнятся с «девятки» до «пятерки»

Критики к новому проекту от Ninja Theory отнеслись неоднозначно — одна половина рецензентов очень хвалит сюжет и геймплей, а другая наоборот считает, что кроме впечатляющей картинки у игры ничего нет.

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