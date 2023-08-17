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Сегодня, 19:20

Atomic Heart появилась на шоколадке «Аленка» — купить в обычном магазине ее не выйдет

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Atomic Heart: Annihilation Instinct.
Фото Mundfish
Та самая шоколадка.
Фото https://t.me/makarenkoff_games, Telegram
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В Atomic Heart: Annihilation Instinct можно найти шоколадку «Аленка» — разумеется, с дизайном, подходящим сеттингу. А скоро такую же шоколадку можно найти и в реальности.

Фабрика «Красный октябрь» запустила лимитированную серию шоколадных плиток с оригинальным дизайном, и уже разослала ее журналистам.

Та самая шоколадка.
Фото https://t.me/makarenkoff_games, Telegram

В свободной продаже такую «Аленку» пока не найти, но если реакция окажется положительной, то она наверняка поступит хотя бы в ограниченный тираж.

Дополнение Atomic Heart: Annihilation Instinct вышло 2-го августа этого года.

Источник: Cybersport.ru
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