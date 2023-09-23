В Assassin's Creed: Mirage будет Denuvo — геймеры опасаются за производительность

Согласно одному из инсайдов по Assassin's Creed: Mirage в игре появится печально известная защита Denuvo. И беспокоит это не только идейных пиратов, которым, весьма вероятно, придется долго ждать взлома — сторонники лицензионных продуктов переживают, что появление Denuvo ударит по оптимизации игры.

Слухи о том, что система защиты «отъедает» ресурсы процессора ходят уже давно — в интернете можно найти немало аргументов как за, так и против. Впрочем, из многих игр Denuvo официально удаляют спустя довольно продолжительное время после релиза.