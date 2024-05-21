В VK Play «Смуту» назвали праздником российского геймдева

Администрация VK Play назвала «Смуту» настоящим праздником геймдева.

Смута. Фото Cyberia Nova

«Смута» — это праздник российского геймдева. Прекрасно, что сам проект случился. То, что он случился при поддержке государства, — прекрасно вдвойне. Одни не испугались деньги дать, другие не испугались деньги взять, и продукт получился", — рассказали в администрации.

Игровое сообщество, однако, не особо лестно оценило проект. Многие хвалили визуал, но ругали геймплей, однообразную боевку и скучно поданный сюжет.