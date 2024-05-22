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Сегодня, 11:55

Смесь Team Fortress 2 с Overwatch? Появилось первое геймплейное видео новой игры от Valve

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Deadlock.
Фото Valve

В сеть слили геймплей грядущего шутера Deadlock от Valve.

Deadlock — командный шутер с элементами Dota 2, Overwatch и Team Fortress 2. В видео, которое записали на закрытом тесте, можно разглядеть игровую карту и несколько персонажей, которые будут доступны игрокам.

Deadlock.
Фото Valve

Можно обратить внимание, что скоростное передвижение в игре будет осуществляться с помощью зип-лайнов, как в Bioshock: Infinite.

Deadlock. Появились скриншоты новой игры от Valve — это смесь Team Fortress 2, Dota 2 и Overwatch

По прогнозам, игра может выйти до конца 2025 года.

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