Смесь Team Fortress 2 с Overwatch? Появилось первое геймплейное видео новой игры от Valve

В сеть слили геймплей грядущего шутера Deadlock от Valve.

Deadlock — командный шутер с элементами Dota 2, Overwatch и Team Fortress 2. В видео, которое записали на закрытом тесте, можно разглядеть игровую карту и несколько персонажей, которые будут доступны игрокам.

Deadlock. Фото Valve

Можно обратить внимание, что скоростное передвижение в игре будет осуществляться с помощью зип-лайнов, как в Bioshock: Infinite.

По прогнозам, игра может выйти до конца 2025 года.