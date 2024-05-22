Смесь Team Fortress 2 с Overwatch? Появилось первое геймплейное видео новой игры от Valve
В сеть слили геймплей грядущего шутера Deadlock от Valve.
Deadlock — командный шутер с элементами Dota 2, Overwatch и Team Fortress 2. В видео, которое записали на закрытом тесте, можно разглядеть игровую карту и несколько персонажей, которые будут доступны игрокам.
Deadlock.
Фото Valve
Можно обратить внимание, что скоростное передвижение в игре будет осуществляться с помощью зип-лайнов, как в Bioshock: Infinite.
По прогнозам, игра может выйти до конца 2025 года.
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