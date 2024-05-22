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Сегодня, 15:15

Когда выйдет второй трейлер GTA 6? Новый хит Rockstar могут показать в конце 2024 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Энтузиаст с ником jericho681 составил дорожную карту Rockstar, в которой подсчитал примерную дату выхода второго трейлера GTA 6.

GTA 6.
Фото Rockstar Games

Если подсчеты верны, то второй трейлер Grand Theft Auto 6 игроки смогут увидеть уже в конце года, т.е в ноябре или декабре. А первые официальные скриншоты из игры могут появиться еще раньше, уже этим летом.

Релиз GTA 6 запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на PS5 и Xbox Series.

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