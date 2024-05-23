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Сегодня, 18:15

Российское авто класса «люкс» начнут серийно производить в 2025-м, но кое-кто на нем уже ездит

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Aurus.

Седан Aurus Senate рейсталингового образца войдет в серийное производство уже в конце следующего года. Машины класса «люкс» производят на заводе в Елабуге, а обновленная модель может похвастаться измененным дизайном кузова и радиатора, облегченным капотом и новыми фарами.

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Также в Aurus Senate появились высокотехнологичные дополнения вроде камеры кругового обзора, ночного видения, датчика усталости водителя и новой мультимедийной системы. Именно на Aurus Senat президент Владимир Путин передвигался во время недавнего визита в Китай.

Источник: ixbt.com
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