Российское авто класса «люкс» начнут серийно производить в 2025-м, но кое-кто на нем уже ездит

Седан Aurus Senate рейсталингового образца войдет в серийное производство уже в конце следующего года. Машины класса «люкс» производят на заводе в Елабуге, а обновленная модель может похвастаться измененным дизайном кузова и радиатора, облегченным капотом и новыми фарами.

Также в Aurus Senate появились высокотехнологичные дополнения вроде камеры кругового обзора, ночного видения, датчика усталости водителя и новой мультимедийной системы. Именно на Aurus Senat президент Владимир Путин передвигался во время недавнего визита в Китай.